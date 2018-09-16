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İdlib'te yer altına kurulan hastane Rus jetleri tarafından bombalandı

İdlib'te yer altına kurulan hastane Rus jetleri tarafından bombalandı
İdlib'te yer altına kurulan hastane Rus jetleri tarafından bombalandı

Suriye’nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları tarafından bombalanan yer altındaki Has Hastanesinde hem tadilat çalışmaları sürüyor, hem de çalışan sağlık görevlileri zor şartlar altında çalışıyor.

İdlib'te yer altına kurulan hastane Rus jetleri tarafından bombalandı - Tıkla İzle

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan ve güvenlik gerekçesi ile yeraltına kurulmuş olan Has Hastanesi 4 gün önce Rus savaş uçakları tarafından bombalandı. Güvenlik sebebi ile mağara şeklinde inşa edilen hastanede bir yandan tedaviler devam ederken bir yandan da Rus jetlerinin hava saldırısı sonucu oluşan hasar giderilmeye çalışılıyor. Hemen hemen her noktası şiddetli bombardıman sonucu tahrip olan hastanede çalışan sağlık görevlileri zor şartlar altında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yeraltında olmasına rağmen bombardımanın etkisi ile ciddi anlamada hasar gören binanın yanı sıra pek çok tıbbi malzemenin kullanılamaz duruma gelmiş olması, gerçekleştirilen tedavilerin devam etmesini zorlaştırıyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine konuşan doktorlar ise hastanede çalışanlar ve hastalarla birlikte yaklaşık yüz kişi olduğunu ve hastanedeki hasarın bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.  

Volkan Kayalar - Şinasi İnan

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