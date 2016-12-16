Esad rejimi ve İran güçlerinin Halep’teki sivil katliamları son bulmuyor. Yaralılar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı görevliler ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından İdlib’deki sahra hastanesine getiriliyor.

Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, hayatta kalanlar ise sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Sahra hastanesinde tedavi altında bulunan, aralarında çocukların da bulunduğu ailelerin hikayeleri yürek burkuyor.

Çocuk yaşta varil bombalarıyla tanışan ve şarapnel yaralarının yanı sıra kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybeden çocuklar Esad’a tepki gösteriyor.

Öte yandan, durumu ağır olan yaralılar Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarındaki çadırlarda yapılan ilk tedavilerinin ardından Hatay’daki çeşitli hastanelere sevk ediliyor. Sağlık ekiplerine Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye’den gelen ambulanslar destek veriyor. Halep’ten Türkiye getirilen yaralıların sayısı ise 71 olarak açıklandı.