İdman Tv Az Tv nasıl canlı izlenir ? Türksat frekans ayarları nasıl yapılır ?

Azerbaycan’ın en ünlü spor kanallarından olan, İdman TV ve kamusal yayın gerçekleştiren Az TV, sporsevelerin en çok aradıkları iki kanal. İşte bu iki kanalı sizler için bu haberimizde nasıl izleyebileceğinizi detayları ile beraber kapsamlı olarak anlattık. Ayrıntılı frekans ayarlama bilgileri ve canlı yayın izleme bilgilerini burada bulabilirsiniz.

İDMAN TV AZ TV NASIL CANLI İZLENİR ?

İdman TV üzerinden maç yayınları izleyebilmek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor.

Bunun için ilk olarak; 'kanal arama' tuşlarını kullanarak 'OK' basın. Daha sonra frekans ayarlamanız gerekiyor. İdman TV frekansı olan '11168' değerini girin. Ardından Symbol Rate' değerini ayarlamanız gerekiyor. Bu değeri idman tv numarası olarak '20400' girin. 'Polarizasyon seçeneğinden 'H-Yatay' olacak şekilde ayarlayın.'Bu işlemden sonra Fec ' değerini değiştirmeniz gerekiyor. Bu işlem için ise '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği alan olmayabiliyor. Böyle bir durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur. Bu işlemlerin sonrasında kumandanızın 'OK' tuşuna basarak İdman TV Uydu ayarlarını kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için 'Arama Başlat' veya 'Tp Ara' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir. Son olarak bu işlemin bitmesi ile beraber Uydu alıcınız yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir

AZ TV CANLI İZLEME İŞLEMİ İÇİN DE İDMAN TV'DE ANLATILAN FREKANS AYARLAMA DETAYLARIN AYNISINI AZ TV FREKANS AYARLARINI GİREREK GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.

#n-710913#

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AZ TV UYDU Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- YatayA

Az TV Türksat 4A Frekans Bilgisi

Türksat 4A Uydusu: Frekans : 11994 MHz

Türksat 4A Uydusu: Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Uydusu: Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Uydusu: Frekans : 11947 MHz

Türksat 4A Uydusu: Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Uydusu: Sembol oranı (Symbol Rate) : 29500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV UYDU Frekans Bilgisi

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat Frekans Bilgisi

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon :

Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı

(Symbol Rate) : 2222 Ksymb

FEC: 3/4Türksat 4A Frekans : 11747

MHzTürksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6