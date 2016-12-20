İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayınladı. Hain saldırıyı lanetlediklerini söyleyen İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin eskisinden daha iyi seviyeye gelmesinde büyük çaba harcayan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un haince bir suikast ile hayatını kaybetmesinin son derece üzücü ve düşündürücüdür. Değerli diplomat Büyükelçi Andrey Karlov'un dün Ankara'da hain bir suikast ile hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un başta ailesi ve yakınları olmak üzere, Rusya Federasyonu Devletine ve dost Rus halkına başsağlığı diliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklardır. İnanıyorum ki bu hain saldırının arkasındaki karanlık odaklar hak ettikleri cezayı bulacaklardır" dedi.