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İDO 2017’de turizm için gemilerini kiralayacak

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2017'de Türkiye’nin tanıtımına destek vermek ve turizm sektörüne katkıda bulunmak amacıyla gemilerini kiralayacak.

İDO 2017de turizm için gemilerini kiralayacak

07 Aralık 2016 14:47

Milyonlarca vatandaşa hizmet veren İDO, geçtiğimiz yıl 31 ülkeden bin 8 katılımcı firmaya ev sahipliği yapan ve 34 bin kişi tarafından ziyaret edilen “İzmir Turizm Fuar ve Kongresi”nde 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında turizm sektörü temsilcileri ve ziyaretçilerle buluşuyor. İDO, 2017 yılında Marmara Denizi’nde 100 mil sınır olmak koşuluyla turizm sektörüne destek vermek adına avantajlı fiyatlar ile gemilerini kiralayacak. Fuarda İDO yöneticileri, katılımcı firmalara konu ile ilgili bilgiler aktaracak. Ayrıca fuarda İDO, İzmir çıkışlı İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası varışlı iskele ve hatları olan Eskihisar-Topçular/Topçular-Ambarlı hatlarıyla ilgili bilgiler paylaşacak. Tüm iç mecralarında fuarın tanıtımına yoğun destek veren İDO, standında 4 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.
 

Etiketler: İDO 2017


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