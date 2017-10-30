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İDO bazı seferlerini iptal etti

İDO, kent genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferlerinin bazılarını iptal etti. İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada iç hat seferlerinin 12.00'ye kadar iptal edildiği bildirildi.

İDO bazı seferlerini iptal etti

30 Ekim 2017 11:09

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO), İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri, İDO’nun internet sitesinde açıklandı. Sitede üzerinden yapılan açıklamada iç hat seferlerinin 12.00'ye kadar iptal edildiği de bildirildi.

Açılamanın tamamı ise şöyle: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle iç hat seferlerimiz saat 12:00 ‘a kadar iptal edilmiştir. Harem Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz hizmet vermeye devam etmektedir."
İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri ise şu şekilde:
"10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü, 11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 11:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 11:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü, 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü."
 

Etiketler: İDO

 

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