İDO fırtına nedeniyle seferlerini iptal etti

Marmara'da etkili olan şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle sabah bazı seferleri iptal eden İDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, birçok dış hat seferinin daha iptal olduğu açıklandı. İç hat seferlerinin ise gün boyunca yapılmayacağı belirtilen duyuruda, “Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 04.02.2018 tarihli tüm iç hat Bostancı-Kadıköy-Bakırköy deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

İptal edilen dış hat seferler ise şöyle:

“Saat 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 11.00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü, 11.00 Pendik/Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 11.00 Yalova/Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 11.45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 11.45 Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 11.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 12.30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü, 12.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot, 12.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 13.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 14.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü, 14.55 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü, 15.30 Bandırma- Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 16.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü, 16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü”