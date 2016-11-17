İDO, vatandaşlardan gelen talepler üzerine Harem-Sirkeci araba vapuru hattında sefer sayısını arttırdığını bildirdi. Açıklamaya göre, Pazartesi-Cumartesi günleri önceden 07.00’de başlayan seferler artık 05.30’da başlayacak.

İDO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İDO, misafirlerinden gelen talepleri göz önünde bulundurarak Harem-Sirkeci araba vapuru hattında Pazartesi-Cumartesi günleri önceden 07.00’da başlayan seferlerini artık 05.30’da başlatıyor. Bu sayede İDO, günlük mevcut sefer sayısına yaklaşık 6 sefer daha ekledi. Deniz ulaşımının lider markası İDO, doldur boşalt sistemi ile çalışan Harem-Sirkeci araba vapuru hattında Pazar günleri ise her zaman olduğu gibi misafirlerine 07.00-21.30 saatleri arası hizmet vermeye devam ediyor" denildi.

