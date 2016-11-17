Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İDO, Harem-Sirkeci hattında sefer sayısını artırdı

İDO, Harem-Sirkeci hattında sefer sayısını artırdı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Harem-Sirkeci hattında sefer sayısını arttırdığını açıkladı.

İDO, Harem-Sirkeci hattında sefer sayısını artırdı

17 Kasım 2016 16:15

İDO, vatandaşlardan gelen talepler üzerine Harem-Sirkeci araba vapuru hattında sefer sayısını arttırdığını bildirdi. Açıklamaya göre, Pazartesi-Cumartesi günleri önceden 07.00’de başlayan seferler artık 05.30’da başlayacak.

İDO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İDO, misafirlerinden gelen talepleri göz önünde bulundurarak Harem-Sirkeci araba vapuru hattında Pazartesi-Cumartesi günleri önceden 07.00’da başlayan seferlerini artık 05.30’da başlatıyor. Bu sayede İDO, günlük mevcut sefer sayısına yaklaşık 6 sefer daha ekledi. Deniz ulaşımının lider markası İDO, doldur boşalt sistemi ile çalışan Harem-Sirkeci araba vapuru hattında Pazar günleri ise her zaman olduğu gibi misafirlerine 07.00-21.30 saatleri arası hizmet vermeye devam ediyor" denildi.
 

Etiketler: Harem-Sirkeci, İDO


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!