İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy- Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.
Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri Seferleri iptal edildi. İptal edilien seferler şöyle:
03-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
03-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
03-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
03-01-2017 08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
03-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
03-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
03-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
03-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
03-01-2017 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü