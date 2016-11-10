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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi.

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

10 Kasım 2016 07:35

İDO’dan yapılan açıklamada hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İDO: 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07:10 Bostancı-Kartal/Yalova, 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı, 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü seferlerinin yanı sıra 07:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat, 07:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat, 09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat, 09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat, 13:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat, 11:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat, 11:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat, 13:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat, 13:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

BUDO’dan yapılan açıklamada ise 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: İDO, ido sefeleri, iptal edilen ido seferleri


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