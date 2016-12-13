İstanbul Deniz otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İşte iptal edilen İDO seferleri;
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
14:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
15:00 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İşte iptal edilen BUDO seferleri;
11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)