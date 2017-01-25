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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul başta olmak üzere ülkemizde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

25 Ocak 2017 09:04

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da etkiledi. İDO ve BUDO sitelerinden yaptığı resmi açıklamayla bazı seferlerin iptal olduğunu bildirdi

İşte o iptal edilen seferler:

İDO'dan yapılan resmi açıklamaya göre: 

25-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
25-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
25-01-2017 08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
25-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
25-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
25-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
25-01-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'dan yapılan resmi açıklamaya göre:

25.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 25.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

25.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

25.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

25.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi 

25.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

25.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi 

25.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 

25.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

25.01.2017 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

25.01.2017 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 


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