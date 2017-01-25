Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da etkiledi. İDO ve BUDO sitelerinden yaptığı resmi açıklamayla bazı seferlerin iptal olduğunu bildirdi

İşte o iptal edilen seferler:

İDO'dan yapılan resmi açıklamaya göre:

25-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

25-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

25-01-2017 08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

25-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

25-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

25-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

25-01-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'dan yapılan resmi açıklamaya göre:

25.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 25.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

25.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

25.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

25.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

25.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

25.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

25.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

25.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

25.01.2017 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

25.01.2017 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi