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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi 17 Ocak 2017

İDO ve BUDO'da bazı seferler hava koşulları sebebiyle iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

İDO ve BUDOda bazı seferler iptal edildi 17 Ocak 2017

17 Ocak 2018 07:26

17.01.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.01.2018 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

17.01.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

17.01.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.01.2018 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

17.01.2018 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 

Etiketler: Budo, BUDO iptal edilen seferler, İDO, İDO iptal edilen seferler, sefer iptalleri

 

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