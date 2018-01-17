İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi 17 Ocak 2017

17.01.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17.01.2018 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
17.01.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
17.01.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17.01.2018 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
17.01.2018 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.