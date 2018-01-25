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İDO ve BUDO'dan iptal edilen seferler!

İDO ve BUDO bazı seferlerini hava muhalefeti nedeniyle iptal etti. İşte iptal olan seferler...

İDO ve BUDOdan iptal edilen seferler!

25 Ocak 2018 06:27

BUDO'dan iptal edilen seferler

25.01.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

25.01.2018 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

25.01.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

25.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

25.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

25.01.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

25.01.2018 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

İDO'dan iptal edilen seferler

25-01-2018 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

25-01-2018 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

25-01-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

25-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

25-01-2018 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

25-01-2018 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

Etiketler: Budo, İDO, iptal edilen seferler

 

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