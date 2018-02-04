İDO ve BUDO'dan iptal olan seferler

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER
04.02.2018 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
04.02.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
04.02.2018 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
04.02.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
04.02.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
04.02.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
04.02.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
04.02.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
04.02.2018 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
04.02.2018 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO İPTAL OLAN SEFER
04-02-2018 08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü