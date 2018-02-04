Diğer
Kategoriler

İDO ve BUDO'dan iptal olan seferler

Marmara'da fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İşte iptal olan seferler...

İDO ve BUDOdan iptal olan seferler

04 Şubat 2018 08:11

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER

04.02.2018 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

04.02.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

04.02.2018 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

04.02.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

04.02.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

04.02.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

04.02.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

04.02.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

04.02.2018 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

04.02.2018 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO İPTAL OLAN SEFER

04-02-2018 08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü 

Etiketler: Budo, İDO, iptal edilen seferler

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç