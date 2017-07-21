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İdo ve Derya Tuna depreme böyle yakalandı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna ve oğlu İdo Tatlıses Bodrum'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depreme doğum günü kutlarken yakalandı. Anne oğulun yaşadığı korku ve panik ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İdo ve Derya Tuna depreme böyle yakalandı

21 Temmuz 2017 11:00
İdo ve Derya Tuna depreme böyle yakalandı - Tıkla İzle

Bodrum’da saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İdo Tatlıses de depreme, annesi Derya Tuna’nın doğum gününü kutlamak için ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldiği partide yakalandı. Doğum günü görüntülerinin kaydedildiği o anlarda depreme yakalanan anne oğlun panik anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde depremi fark eden İdo Tatlıses çevresindekileri “Sakin olun” diye uyarırken annesi Derya Tuna panikle masadan kalktı. İdo ve arkadaşları depreme doğum gününde yakalanan aile dostlarını sakinleştirmeye çalışırken binalara girmemeleri konusunda da uyardı.

“Annemin doğum gününü kutlarken yakalandık”

İdo Tatlıses annesinin doğum gününü kutlarken yakalandıkları deprem hakkında sosyal medyadaki hesabına, “'Bodrumda deprem oldu. Hepimize geçmiş olsun bu güzel günde sağlık olsun. Annemin doğum gününü kutlarken yakalandık'" ifadelerini yazdı. 

Hasibe Karadağ


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