İdo ve Derya Tuna depreme böyle yakalandı

Bodrum’da saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İdo Tatlıses de depreme, annesi Derya Tuna’nın doğum gününü kutlamak için ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldiği partide yakalandı. Doğum günü görüntülerinin kaydedildiği o anlarda depreme yakalanan anne oğlun panik anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde depremi fark eden İdo Tatlıses çevresindekileri “Sakin olun” diye uyarırken annesi Derya Tuna panikle masadan kalktı. İdo ve arkadaşları depreme doğum gününde yakalanan aile dostlarını sakinleştirmeye çalışırken binalara girmemeleri konusunda da uyardı.

“Annemin doğum gününü kutlarken yakalandık”

İdo Tatlıses annesinin doğum gününü kutlarken yakalandıkları deprem hakkında sosyal medyadaki hesabına, “'Bodrumda deprem oldu. Hepimize geçmiş olsun bu güzel günde sağlık olsun. Annemin doğum gününü kutlarken yakalandık'" ifadelerini yazdı.

Hasibe Karadağ