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İDO'dan kış tarifesi açıklaması

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), 1 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak kış tarifelerini açıkladı.

İDOdan kış tarifesi açıklaması

30 Aralık 2016 16:26

İDO, tüm hatlarda yolcuların taleplerine ve yoğunluk dönemlerine göre düzenlediği kış tarifesini açıkladı. Kış tarifesi 1 Ocak Pazar günü ile 31 Mart Cuma günleri arasında geçerli olacak.

Yapılan açılmaya göre yeni kış tarifesi şöyle:
"1 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak kış tarifesine göre Pendik-Yalova hattında saat başı olarak seferlere devam edilecek ve yolcular için 5, araçlar için ise 29 TL’ye bilet satın alınabilecek. Kış tarifesi boyunca bu hatta günlük 15 gidiş-15 dönüş olmak üzere 30 sefer, Yenikapı-Yalova hattında 2 saatte bir günde 8 gidiş-8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer gerçekleştirilecek. Yolcular Yenikapı-Yalova sefer bileti alırken yolcu için 10, araç için 49 TL’den başlayan fiyatlarla bilet alabilecekler."

Açıklamanın devamında, "Martı Projesi kapsamında daha önce Kabataş’tan gerçekleştirdiği seferlerini Beşiktaş’tan yapmaya başlayan İDO, Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattında günlük 8 gidiş-8 dönüş olarak 16 sefer ile misafirlerine hizmet verecek. Bu hat için de 14 TL’den başlayan özel fiyatlarla seyahat imkanları tanınacak. Yenikapı-Bandırma hattında yolcular için 32, araçlar için 119 TL’den, Yenikapı-Bursa hattında yolcular için 14 TL, araçlar için 79 TL’den, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu deniz otobüsü hattında ise yolcular için 14 TL’den başlayan özel fiyat seçenekleri oluşturdu" denildi.
“Her şey dahil hizmet” ile vatandaşlara seyahat imkanı sunan Eskihisar-Topçular araba vapuru hattında 7/24 kesintisiz olarak düzenlenen seferlerin doldur-boşalt sistemi ile devam edeceği belirtilen açıklamada, "Sirkeci-Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi yoğun saatlerde aynı şekilde doldur-boşalt sistemi ile seferlerini hafta içi ve Cumartesi 05.30 ile 22.30, Pazar günleri ise 07.00-21.30 saatleri arasında gerçekleştirecek. Buna ilave olarak sabah ve akşam yoğun saatlerde sefer sayısı artırılacak. İDO’nun kış tarifesi kapsamında biletlerinizi www.ido.com.tr adresinden, İDO gişelerinden, 0850 222 44 36 nolu İDO çağrı merkezinden, İDO acente noktalarından ya da cep telefonunuza yükleyeceğiniz İDO mobil uygulamasıyla satın alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.  

Etiketler: İDO, kış tarifesi


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