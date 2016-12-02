İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri ile hızlı feribot ve dış hat deniz otobüs seferlerinin iptal edildiğini duyurdu .
İşte iptal edilen seferler:
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
11:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
14:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
16:00 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü