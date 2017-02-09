Sevgililer gününe sayılı günler kala İDO sevgililer için özel etkinlik düzenledi. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden 9-13 Şubat tarihleri arasında #aşkayolculuk hashtag’iyle aşkını anlatıp en fazla beğeni alan 7 çifte hediye verilecek. İDO’nun aşkayolculuk postunun altına yorum olarak sevdiklerini etiketleyen ve aşkı en güzel anlatan takipçiler, aldıkları beğeni sayısına göre ödüllendirilecek. En fazla beğeniyi alan çift, 45 yıl boyunca Kadıköy-Eminönü hattında yolcu vapuru olarak hizmet verdikten sonra restore edilerek Mudanya Güzelyalı’da otele dönüştürülen Otantik Gemi Otel’de çift kişilik konaklama, sonraki 6 çift de İDO’nun özel firstclass salonlarında ücretsiz yolculuk fırsatı kazanacak.

Ayrıca, 14 Şubat’ta İDO’nun Yenikapı ve Beşiktaş terminallerinde yer alan interaktif ekranlarda #aşkayolculuk hashtag’iyle paylaşılan fotoğrafların özel tasarım çıktısı alınabilecek.