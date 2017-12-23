İDO'nun bazı seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü seferlerini iptal etti.
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