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İDO'nun bazı seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferlerinin bazılarını iptal etti.

İDOnun bazı seferlerine hava muhalefeti engeli

23 Aralık 2017 11:29

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü seferlerini iptal etti. 

Etiketler: deniz seferi, İDO

 

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