'İdrar kaçırma şikayetinde ‘manyetik uyarım’ tedavisi'

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bahadır kadınlarda idrar kaçırmanın çok sayıda nedeni olduğunu, en sık sebeplerin mesanenin enfeksiyonları (sistit), zor doğumlar, çok sayıda doğum yapmak, menapoz sonrası rahim sarkmaları, mesane taşları, rahim ve diğer genital organlardan geçirilen operasyonlar olarak sayılabileceğini belirtti. Bahadır, ayrıca sinir sistemi kaynaklı felçlerin, Alzheimer ve demans gibi hastalıkların da sık rastlanılan idrar kaçırma nedenleri arasında yer aldığını dile getirdi. Bahadır, “Yine şeker hastalığı, obezite de idrar kaçırma nedeni olabilir. Özellikle yaşlı hastalarda kas gevşeticiler, idrar söktürücüler, sinir sitemine etkili ilaçlar, tansiyon ilaçları da idrar kaçırma nedeni olabilir.İdrar kaçırma temel olarak iki tipdir. Birinci durumda mesane doluyken hapşırma, öksürme ve ağır bir yük kaldırma ile idrar kaçırma oluşur ki bu duruma stres inkontinansı denir. Birde ‘urge inkontinans’ değimiz bir diğer sık rastlanılan idrar kaçırma şekli vardır. Bu durumda hasta idrarının geldiğini hisseder ama tuvalete gidene kadar bir miktarını kaçırır. İdrar kaçırmanın başarılı bir şekilde tedavi edilmesi için kaçırmanın nedeninin tam olarak ortaya konması gerekir. İdrar kaçırma tedavisinde egzersiz, manyetik kas stimulasyonu, ilaç tedavisi ve son olarak çeşitli ameliyat yöntemleri uygulanabilir” şeklinde konuştu.

Manyetik pelvik taban uyarımı

Bahadır, bu yeni yöntemde özel bir cihaz ile pelvik taban kasların manyetik akım ile uyarıldığını söyleyerek şu bilgileri verdi: “Bu sistemde hasta içine manyetik koil yerleştirilmiş özel bir koltuğa oturur. Hastanın kıyafetlerini çıkarmasına gerek olmayıp günlük kıyafetleri ile oturabilir. Uygulanması son derece kolay ve ağrısızdır. Haftada 2-3 kez 20 dakika süreyle uygulanır. Hastanın klinik durumuna gire 10-20 seans yeterli olur. Bu yöntem idrar tutmayı sağlayan kasların güçlenmesine sebep olarak idrar kaçırmayı tamamen ortadan kaldırabilir yada azaltır. Bu yöntemin etkinliği Amerika’da FDA tarafından da onaylanmıştır. Yalnız bu tedavi tek başına değil mutlaka pelvik taban egzersizleri ile beraber uygulanmalıdır. Hastaya deneyimli bir fizyoterapist tarafından pelvik taban kaslarını nasıl kullanması gerektiği öğretilir. Yaptırılan özel egzersizler ile idrar tutmaya yardımcı kasların gücü artırılır. Zor doğum yada çok sayıda doğuma bağlı olarak pelvik taban kasları zayıflayan ve stres inkontinansı olan hastalar, urge inkontinans vakaları, ameliyat olamayacak hastalar bu yöntemden çok fayda görebilir. Erkeklerde prostat operasyonu sonrasında görülen idrar kaçırma şikayetlerinde de yöntemin etkinliği gösterilmiştir. Bu yöntemin herhangi bir yan etkisi yoktur.”