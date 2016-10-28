Acıbadem Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, kadınların kabusu olan idrar yolu enfeksiyonu ile ilgili bilgiler vererek kolaylıkla uygulanan tedavi yöntemlerini anlattı.

Enfeksiyona yanlış temizlik neden oluyor

Kadının dış idrar yolunun anatomik olarak erkek dış idrar yoluna göre daha kısa olması, bakterilerin mesaneye ulaşmasını kolaylaştırarak mesane iltihabına neden oluyor. Bu nedenle hastalık en çok kadınlarda rastlanıyor. Özellikle üreme çağındaki kadınları tehdit eden idrar yolu enfeksiyonuna yol açan etkenler arasında tuvalet alışkanlıkları ilk sıralarda yer alıyor. Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, “Tuvalet sonrası, arkadan öne doğru yapılan temizlik, anüs çevresindeki organizmaları vajinaya taşıyarak sistite neden oluyor. Bu yüzden temizliğin önden arkaya doğru yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra cinsel ilişki sırasında meydana gelen mekanik travmalar ve ilişki ile genital bölgedeki yuvalanan bakterilerin mekanik olarak dış idrar yoluna taşınması da enfeksiyona olan eğilimi arttırıcı etkiye neden oluyor” diyor.

Gereken önlemler alınmazsa kronikleşebiliyor

İdrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda; sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve sızı, idrarın bitmeme hissi, kanlı gelmesi, idrar renginde koyulaşma ve bulanıklık, cinsel ilişki esnasında ağrı gibi şikayetler baş gösteriyor. Hastalığa müdahalede geç kalındığı takdirde bakteriler böbreklere ulaşıyor. Bunun da kişide, ateşle birlikte daha ağır seyreden ve hastane yatışı gerektiren enfeksiyonların gelişmesine neden olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, tedavi şekli ile ilgili şu bilgileri aktarıyor: “Tedavide genellikle antibiyotikler ve idrar yolu temizleyicileri kullanılıyor. Uygun tedavi planlaması sonucunda şikayetler 24 saat içinde ortadan kalkıyor. Tedaviye geç kalınması ya da bilinçsiz uygulamalar yapılması sonucunda hastalık ilerleyebiliyor ve böbreklere yayılarak kronikleşebiliyor. Gerekli önlemlerin alınmadığı kişilerde 1 yıl içerisinde üç veya daha fazla sayıda tekrarlayan kronik idrar yolu enfeksiyonu görülebiliyor. Bu durum hayat kalitesini oldukça olumsuz etkiliyor.”

Yakınların tavsiyesiyle ilaç kullanılmamalı

İdrar yolu enfeksiyonu belirtilerinden herhangi birinin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, kişilerde başka bir hastalık olasılığının da değerlendirilerek gereken tüm tetkikler yapıldığını ifade ediyor. Çıkan sonuçlara göre belirlenen tedavi doğru şekilde uygulandığında kişinin tüm şikayetleri ortadan kalkıyor. Ancak kişinin, yakınların tavsiyesi ile ilaç kullanmaması önem taşıyor. İdrar yolu enfeksiyonu yaşamamak için bol su içmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek öneriliyor.