İESU FEST bahar şenlikleri başladı

Ödül törenine Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt İlçe Kaymakamı Ekrem İnce, AK Part İlçe Başkanı Yasir Çelik, Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Uslu ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler şenlik öncesi ödüllerini aldı

Esenyurt Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen festivalde konser öncesi öğrencilere ödülleri verildi. Törende ilk ödül, Gastronomi öğrencilerine Esenyurt İlçe Kaymakamı Ekrem İnce tarafından takdim edildi.

2. Ligden 1. Lige yükseldiler

Üniversitelerarası futbolda bu sene Esenyurt Üniversitesi’ni 2. Ligden 1. Lige taşıyan Futbol Takımı'na plaketlerini Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe verdi. Alatepe’de öğrencilere plaketlerini dağıtmadan önce bir konuşma yaptı. Robot Team yarışmasında dereceye giren robot takımına ise ödülleri İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt tarafından verildi.

Okçuluk Müsabakaları'nda 3'üncülük elde eden Münevver Çoban’a plaketini Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik tarafından takdim edildi.

“Hem halkımız hem öğrenciler eğlenecekler”

Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Uslu festival öncesi şunları söyledi:

Şehir üniversitesi konseptiyle halkımızla iç içe bulunarak hem üniversitemizde neler yaptığımızı göstermek hem de halkımızın da eğlenmesine katkıda bulunmak amacıyla festivali Esenyurt Meydanı’nda düzenledik.

Gece Yolcuları, İlyas Yalçıntaş ve Derya Uluğ gibi ünlü isim ve grubun sahne aldığı festivalde öğrencilerimiz eğlenecekler. Bunun yanında yarışmalarımız olacak. Okçuluk yarışması, Sumo, Rodeo, gibi yarışmalarla öğrenciler sınav öncesi eğlenecekler. Sınavlar 14 Mayıs’ta başlıyor final sınavları öncesinde öğrencilerimiz ve bizim için doping olacak” dedi.

Festivale başlamadan önce yapılan ödül takdim töreninin ardından kutlamalara başlandı. İESU Fest’te çeşitli konserlerin yanı sıra; Rodeo, Sumo, Kareoke ve Canlı Langırt etkinlikleri de yer aldı. Katılımın fazla olduğu festivalde öğrenciler bol bol stres attılar.