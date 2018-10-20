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İETT garajında korkutan yangın

İETT garajında korkutan yangın
İETT garajında korkutan yangın

Küçükçekmece’deki İETT garajının idari binasının çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli'de bulunan İETT'ye ait garajın idari binasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören garajda çalışan görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Kocasinan, Sefaköy ve İkitelli itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri idari binanın çatı katına merdiven aracılığıyla çıkarak yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

 

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