Şoförün dövülme anı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Olay , Çekmeköy Çamlık durağında bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Durakta hareket sırasını bekleyen otobüs şoförü bu sırada bir yolcu tarafından dövüldü. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde belediye otobüsü şoförü kalkış için sırasını bekliyor. Bu sırada bir kişi otobüs şoförüne yaklaşarak, bağırmaya başlıyor. Otobüs şoförü bu duruma kapıyı açarak tepki gösteriyor. Bunun üzerine şahıs otobüs şoförünü şoför mahaline itiyor. Ardından şoföre vurmaya başlıyor. Vatandaşlar araya girmeye çalışsa da şahıs, şoförün kazağını da çekerek şiddete devam ediyor. Bu sırada vatandaşlar araya girerek, şahsı uzaklaştırıyor.