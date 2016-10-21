Diğer
Kategoriler

İETT otobüsü şoförüne dayak kamerada

Çekmeköy'de durakta hareket sırasını bekleyen İETT otobüsü şoförü şoförü bir yolcu tarafından dövüldü.

İETT otobüsü şoförüne dayak kamerada

21 Ekim 2016 16:09
İETT otobüsü şoförüne dayak kamerada - Tıkla İzle

Şoförün dövülme anı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Olay , Çekmeköy Çamlık durağında bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Durakta hareket sırasını bekleyen otobüs şoförü bu sırada bir yolcu tarafından dövüldü. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde belediye otobüsü şoförü kalkış için sırasını bekliyor. Bu sırada bir kişi otobüs şoförüne yaklaşarak, bağırmaya başlıyor. Otobüs şoförü bu duruma kapıyı açarak tepki gösteriyor. Bunun üzerine şahıs otobüs şoförünü şoför mahaline itiyor. Ardından şoföre vurmaya başlıyor. Vatandaşlar araya girmeye çalışsa da şahıs, şoförün kazağını da çekerek şiddete devam ediyor. Bu sırada vatandaşlar araya girerek, şahsı uzaklaştırıyor. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!