Diğer
Kategoriler

İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler

İstanbul Başakşehir’de yüzleri maskeli bir grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde seyir halinde bulunan İETT otobüsünü durdurup ateşe verdi.

İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler

16 Temmuz 2017 10:22
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde meydana geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü durduran yüzleri maskeli grup, şoför ve yolcuları indirdikten sonra otobüse molotofkokteyli attı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yanan otobüsü tamamen söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler: İstanbul Başakşehir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!