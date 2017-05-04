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İETT şoförü ile yaralı minibüs sürücüsü yakınlarının ruhsat kavgası

Beyoğlu'nda viraja hızlı giren Mustafa Genç yönetimindeki minibüs önce yol kenarındaki ağaçlara ardından otobüs durağından yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonrası minibüs içinde sıkışan sürücü Genç, itfaiye tarafından kurtarılarak,ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İETT şoförü ile yaralı minibüs sürücüsü yakınlarının ruhsat kavgası

04 Mayıs 2017 10:27
İETT şoförü ile yaralı minibüs sürücüsü yakınlarının ruhsat kavgası - Tıkla İzle

Yaralı hastaneye gittiği sırada İETT şoförü, "Minibüsün ruhsatına el koydum" deyince ortalık karıştı.
Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Kurtuluş Deresi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Mustafa Genç 55 SV 516 plakalı minibüsüyle virajı alamayarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Minibüs, daha sonra durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Genç, minibüs içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Mustafa Genç'i kurtardı. Kurtarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde minibüs şoförünün yakınları ile otobüs şoförü arasında ruhsat kavgası yaşandı. İETT otobüs şoförü, "Müdürlerim gelene kadar ruhsatı vermem" dedi. Mustafa Genç'in arkadaşları ve yakınları otobüs şoföründen Genç'in araç ruhsatını istemekte ısrar edince gerginlik yaşandı. Mustafa Genç'in yakınları, “Sen kimsin ruhsata el koyamazsın” dedi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar araya girerek kavga çıkmasını engelledi. Daha sonra İETT şoförü ruhsatın fotoğrafını çekip verdi.

Murat Horoz - Ufuk Kıvık

 

Etiketler: İETT şoförü, İstanbul


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