Görüntülerde bir kişinin tekerlekli sandalyedeki yakının İETT otobüsüne bindirmeye çalıştığı görülüyor. Şoförden tekerlekli sandalyenin arabaya binebilmesi için rampa düzeneğini açmasını isteyen engelli yakını beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. İşi gereği engelliler için yapılmış olan rampayı açması gereken sürücünün engelli yakınına tepki gösterdiği görülüyor. Sürücünün engelli yakınına rampayı açmak zorunda değilim. Açmak zorunda değilim dediği duyulan sürücünün engelli yakınını azarladığı görülüyor. Üstüne engelli yakınına sürücünün “iyilik yapıyoruz, yaranamıyoruz” demesi görenlerin tepkisine yol açtı.