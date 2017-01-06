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İETT sürücüsünden engelli yakınına şok sözler

Sosyal medyada paylaşılan ve İETT şoförünün engelli yakınan söylediği sözler tepki çekti.

İETT sürücüsünden engelli yakınına şok sözler

06 Ocak 2017 18:09
İETT sürücüsünden engelli yakınına şok sözler - Tıkla İzle

Görüntülerde bir kişinin tekerlekli sandalyedeki yakının İETT otobüsüne bindirmeye çalıştığı görülüyor. Şoförden tekerlekli sandalyenin arabaya binebilmesi için rampa düzeneğini açmasını isteyen engelli yakını beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. İşi gereği engelliler için yapılmış olan rampayı açması gereken sürücünün engelli yakınına tepki gösterdiği görülüyor. Sürücünün engelli yakınına rampayı açmak zorunda değilim. Açmak zorunda değilim dediği duyulan sürücünün engelli yakınını azarladığı görülüyor. Üstüne engelli yakınına sürücünün “iyilik yapıyoruz, yaranamıyoruz” demesi görenlerin tepkisine yol açtı.  


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