İETT'nin Twitter'daki destek hattından yapılan açıklamada şöyle denildi: " Burak Yılmaz ile ÖHO şoförü arasında yaşanan tartışma sonucu ilgili şoförün işine son verilmemiştir. Tahkikat süreci devam etmektedir."
İETT'nin Twitter'daki destek hattından yapılan açıklamada şöyle denildi: " Burak Yılmaz ile ÖHO şoförü arasında yaşanan tartışma sonucu ilgili şoförün işine son verilmemiştir. Tahkikat süreci devam etmektedir."
Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Nişantaşı'nda trafik nedeniyle bir halk otobüsü şoförü ile tartıştı. Kendisine sopa ile vurmaya çalışan otobüs şoförünün üzerine yürüyen…