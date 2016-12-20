Milli futbolcu Burak Yılmaz otobüs şoförü ile kavga etti - Tıkla İzle

İETT'nin Twitter'daki destek hattından yapılan açıklamada şöyle denildi: " Burak Yılmaz ile ÖHO şoförü arasında yaşanan tartışma sonucu ilgili şoförün işine son verilmemiştir. Tahkikat süreci devam etmektedir."