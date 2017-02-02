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İfratçı eski Teğmen FETÖ'yü anlattı: Gülen'in sohbetlerinden mesajlar geliyordu

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen Deniz Teğmen Ferhat Taştan hakim karşısına çıktı.

İfratçı eski Teğmen FETÖyü anlattı: Gülenin sohbetlerinden mesajlar geliyordu

02 Şubat 2017 17:15

Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Taştan, örgütün haberleşme programı Bylock’u kullandığını itiraf etti. Deniz Teğmen Ferhat Taştan mahkemede verdiği ifadede, "Lise eğitimini Erzincan'da aldım. O döneme kadar FETÖ ile ilgim olmadı. Daha sonra Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandım. Hazırlık sınıfında FETÖ'nün cemaat evinde kalmaya başladım. Okul bittikten sonra Erzincan'a gittim. Bir yıl kadar orada kaldım. KPSS'ye hazırlanmaya başladığımda Kayseri'den tanıdığım Musa, Ankara'da evleri olduğunu orada kalabileceğimi bana söyledi. Balgat’ta bir eve yönlendirildim. Orada Abdullah kod adlı Ali ile kaldık. KPSS sonrası Ali'den iletişim kuracağım bir numara istedim. Ali, artık normal telefonla haberleşmediklerini Bylock kullandıklarını söyledi. Sonra telefonumu aldı ve Bylock programını yükledi. 2014'de KPSS'ye girdim düşük puan aldım ve Erzincan'a geri döndüm. Ancak bana soru ve cevaplar verilmedi. Ramazan Bayramı sonrası tekrar Ankara'ya döndüm ve KPSS'ye çalışmaya başladım. Subaylık sınavı ilanını gördüm ona başvurdum ancak Abdullah kod adlı Ali, buna izin vermedi. Burasının KPSS evi olduğunu subaylık için başka bir ev hazırlandığını söyledi. Ben dinlemedim, girdim sınava 77 puan aldım ve normal şekilde subay oldum" dedi

"Fetullah Gülen'in sohbetlerinden mesajlar geldi"

Çarpıcı itiraflarına devam eden Taştan,” Telefonuna yüklenen Bylock'u telefonunu kastığı için 3 ay sonra sildim. Bu süreye kadar örgütün elebaşı olduğu söylenen Fetullah Gülen'in sohbetlerinden mesajlar geldi. Haftada bir açtığım programdaki mesajlar bir süre sonra kendiliğinden siliniyordu. Telefonuma Bylock yüklendiğinde bu program Google Play'de vardı. Ben de orada yorumlara bakmıştım. Bylock programı ileride memuriyet döneminde güvenlik soruşturması olursa güvenli haberleşme için yüklendiğini düşünüyorum. Bank Asya'da üniversite öğrencisiyken hesap açtım. Öğrenciliğim sonunda bu hesabı kapattım. Darbe girişimi günü arkadaşlarımla Yalova Altınova'daki piknik alanındaydık, misafirhanede kalmasına rağmen korkarak buraya gitmedim. Pazartesi günü mesaisine gidene kadar bir arkadaşımda kaldım” dedi.

Sanık avukatı Abdullah Serdar Önür ise, "Kısa süre Bylock kullanmıştır. Ne şartlarda telefonuna bu programın yüklendiğini samimi olarak anlatmıştır. KPSS hazırlık ve öğrencilik döneminde ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle cemaat evinde kalmıştır. Suç oluşturacak eylemde bulunmamıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağını düşünüyoruz. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti verilen aranın ardından, Bylock raporu ile dijital verilerin yeniden istenmesine, tutuklu kaldığı süre, delillerin kısmen toplanmış olması nedeniyle sanığın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 5 Mayıs 2017 tarihine erteledi.
 


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