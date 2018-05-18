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İftar sofralarında ’Kilis tava’ lezzeti

Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis’te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek iftar sofralarını süslüyor.

İftar sofralarında Kilis tava lezzeti
İftar sofralarında ’Kilis tava’ lezzeti - Web TV

18 Mayıs 2018 16:13

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitlerinin başında geliyor. Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok etin tüketildiği kent olan Kilis’te iftar sofralarının vazgeçilmezi ise etle yapılan Kilis tava oluyor. 

Kilisli Kasap İzzet Canözer, Ramazan’da işlerde artış yaşandığını ifade ederek, “İşlerimiz iyi, evlere, iş yerlerinde servis yapıyoruz. Et fiyatları bizleri ve müşterileri de etkiledi. Bir kişilik Kilis tavasına 150 gram et konuyor, içerisinde yeşil, kırmızı biber, soğan, tuz, karabiber ekleniyor. Tavanın üzerine domates ve biber konuyor. Kilis tavasını genelde kasaplar hazırlar, evlerde de hazırlanabilir. En güzeli bir ürünün yapıldığı yerde tüketilmesidir. Yani Kilis tavası Kilis’te yapılıp tüketilmesi daha mantıklı olanıdır” dedi.

FIRINLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR 

Hazırlanan Kilis tavası 300 derece sıcaklıktaki pide fırınlarında pişirildikten sonra tüketilmeye hazır hale geliyor. Kilisli fırıncılar, Ramazan dolayısıyla Kilis tavasının pişirilmesi nedeniyle fırınlarda yoğunluk yaşandığını, normal günlere oranla tava pişirenlerin sayısında artış yaşandığını ifade etti.

KİLİS TAVASININ ÖZELLİKLERİ 

Kilis tavası, Kilis yöresinde yetişen ’ivesi’ koyun etinin kaburgası ve boşluğundan yapılır. Etin içerisine kıyma, soğan ve biberler çekilir. Tuz, karabiber ve toz biber iyice özdeşleşinceye kadar yoğrulur. Kıvamına gelince daha sonra tepsinin içerisine yaz günü patlıcan, kış günü patates konur. Patlıcanlar tuzlu suda iyice sıkılıp tepsinin tabanına dizilir. Son olarak biberler ve domates dilimlenip kenar boşluklara dizilir, fırında 10-30 dakika arasında pişirilir.  

 

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