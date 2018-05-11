Diğer
Kategoriler

İftar vermek kolaylaşacak

Meal Box, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı iftar menüleriyle toplu organizasyonlarda yemek tedariki sorununa alternatif getirdiğini duyurdu.

İftar vermek kolaylaşacak

11 Mayıs 2018 11:22

Meal Box, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği Ramazan ayına özel olarak hazırladığı zengin iftar menüleriyle toplu iftarları daha sağlıklı ve lezzetli hâle getirdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; çorba, ana yemek, yan yemek, salata, tatlı ve içeceğin yanı sıra, Ramazan ayının vazgeçilmezi iftariyelik ve hurma ikramını da içeren üç farklı menü seçeneği sunuyor. Dernekler, vakıflar ve hayır kurumları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların düzenledikleri iftar organizasyonlarında uygulanabilecek. 

İftardan sonra Hacivat ve Karagöz gösterisi 

Yapılan açıklamaya göre; Ramazan ayı özel menüleri, isteğe göre kullan-at kaplar veya porselen sunumlarla masalara ulaştırılacağı bildirildi. İftar yemeğinin ardından şirket tarafından Hacivat ve Karagöz gösterileri, fasıl ve ney dinletisi gibi aktiviteler organize edilecek.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç