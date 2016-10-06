Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İGDAŞ’tan ’baca temizliği ve kombi bakımı’ uyarısı

İGDAŞ’tan ’baca temizliği ve kombi bakımı’ uyarısı

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) Genel Müdürü Mehmet Çevik, kombi ve baca kontrolleri konusunda uyarılarda bulundu.

İGDAŞtan baca temizliği ve kombi bakımı uyarısı

06 Ekim 2016 11:30

İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, baca temizliği ve kombi bakımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çevik, “Her yıl sonbaharda, düzenli olarak baca temizliği ve kombi bakımının yapılması gerekiyor. Bu işleri kime yaptırdığınız da çok önemli. Güvenlik açısından, cihaz bakımı ve baca temizliğini mutlaka yetkili servislere yaptırın. Bacalarınız için ‘İtfaiye Yetkili Baca Firmaları’nı, kombileriniz için de mutlaka cihazın yetkili servisini çağırın” dedi.

“TESİSATLARINIZA İGDAŞ’IN BİLGİSİ DIŞINDA MÜDAHALE ETMEYİN"

Hane içindeki doğalgaz tesisatlarının bakımının da sadece “Doğalgaz Sertifikalı Firma”lara yaptırılması gerektiğini vurgulayan Mehmet Çevik, şunları söyledi; “Tesisatlarınıza İGDAŞ’ın bilgisi dışında müdahale etmeyin. Evinizde yaptırmak istediğiniz her türlü doğalgaz tesisatı değişikliği için yetkilendirilmiş firma ile çalışın ve yeni projenin mutlaka İGDAŞ’tan onaylı olmasına dikkat edin. Yetkisiz usta ve firmalara yaptırdığınız en küçük bir değişikliğin bile sizin ve çevrenizdekilerin hayatını tehlikeye attığını ve suç olduğunu unutmayın. Bu konuda hassasiyet, hem hayatınızı hem de aile bütçesini korur. Düzenli bakım ve baca temizliğiyle, istenmeyen olayların yaşanmasını engeller ve doğalgazı daha verimli kullanılırsınız.”

“DAHA FAZLASINI TASARRUF ETMEK MÜMKÜN”

Doğalgaz fiyatının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1 Ekim’den itibaren yüzde 10 indirildiğini hatırlatan Çevik, “Kışa girmeden yaptırılacak baca temizliği, kombi bakımı ve basit önlemler sayesinde daha az doğalgaz tüketerek ısınmak ve böylece doğalgaz faturalarında indirimin üstüne biraz daha tasarruf etmek mümkün. Evlerdeki ısı kaybını önlemek için pencerelerin PVC doğrama ve ısı cam yapılmasıyla yüzde 15 tasarruf edilebilir. Ayrıca radyatörlerde termostatik vana kullanarak da yüzde 14 civarında tasarruf yapılabilir. Termostatik vanalarla oda sıcaklığının 1 derece düşürülmesi yaklaşık yüzde 7 tasarruf anlamına geliyor. Radyatörlerin üzerinin uzun perdelerle örtülmemesi, radyatör önlerinin açık tutulması, eşyalarla kapatılmaması da tasarruf için, basit ama önemli tedbirler arasında yer alıyor. Hepsinden de önemlisi, güvenlik. Düzenli kombi bakımı ve baca temizliğiyle olası herhangi bir karbonmonoksit kaçağını önleyip ailenizin can güvenliğini sağlamış olursunuz” dedi.

Etiketler: baca temizliği, İGDAŞ, kombi bakımı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!