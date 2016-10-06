İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, baca temizliği ve kombi bakımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çevik, “Her yıl sonbaharda, düzenli olarak baca temizliği ve kombi bakımının yapılması gerekiyor. Bu işleri kime yaptırdığınız da çok önemli. Güvenlik açısından, cihaz bakımı ve baca temizliğini mutlaka yetkili servislere yaptırın. Bacalarınız için ‘İtfaiye Yetkili Baca Firmaları’nı, kombileriniz için de mutlaka cihazın yetkili servisini çağırın” dedi.

“TESİSATLARINIZA İGDAŞ’IN BİLGİSİ DIŞINDA MÜDAHALE ETMEYİN"

Hane içindeki doğalgaz tesisatlarının bakımının da sadece “Doğalgaz Sertifikalı Firma”lara yaptırılması gerektiğini vurgulayan Mehmet Çevik, şunları söyledi; “Tesisatlarınıza İGDAŞ’ın bilgisi dışında müdahale etmeyin. Evinizde yaptırmak istediğiniz her türlü doğalgaz tesisatı değişikliği için yetkilendirilmiş firma ile çalışın ve yeni projenin mutlaka İGDAŞ’tan onaylı olmasına dikkat edin. Yetkisiz usta ve firmalara yaptırdığınız en küçük bir değişikliğin bile sizin ve çevrenizdekilerin hayatını tehlikeye attığını ve suç olduğunu unutmayın. Bu konuda hassasiyet, hem hayatınızı hem de aile bütçesini korur. Düzenli bakım ve baca temizliğiyle, istenmeyen olayların yaşanmasını engeller ve doğalgazı daha verimli kullanılırsınız.”

“DAHA FAZLASINI TASARRUF ETMEK MÜMKÜN”

Doğalgaz fiyatının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1 Ekim’den itibaren yüzde 10 indirildiğini hatırlatan Çevik, “Kışa girmeden yaptırılacak baca temizliği, kombi bakımı ve basit önlemler sayesinde daha az doğalgaz tüketerek ısınmak ve böylece doğalgaz faturalarında indirimin üstüne biraz daha tasarruf etmek mümkün. Evlerdeki ısı kaybını önlemek için pencerelerin PVC doğrama ve ısı cam yapılmasıyla yüzde 15 tasarruf edilebilir. Ayrıca radyatörlerde termostatik vana kullanarak da yüzde 14 civarında tasarruf yapılabilir. Termostatik vanalarla oda sıcaklığının 1 derece düşürülmesi yaklaşık yüzde 7 tasarruf anlamına geliyor. Radyatörlerin üzerinin uzun perdelerle örtülmemesi, radyatör önlerinin açık tutulması, eşyalarla kapatılmaması da tasarruf için, basit ama önemli tedbirler arasında yer alıyor. Hepsinden de önemlisi, güvenlik. Düzenli kombi bakımı ve baca temizliğiyle olası herhangi bir karbonmonoksit kaçağını önleyip ailenizin can güvenliğini sağlamış olursunuz” dedi.