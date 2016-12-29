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İGDAŞ'tan 'karbonmonoksit' uyarısı

İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), vatandaşları karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı.

İGDAŞtan karbonmonoksit uyarısı

29 Aralık 2016 16:49

İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre İstanbul genelinde kuzey yönünden kuvvetli rüzgar ve aralıklarla fırtına etkili olmaktadır. Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit (baca gazı) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir.

Ayrıca doğalgaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekânda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekândaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir.”
 

Etiketler: İGDAŞ


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