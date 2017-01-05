Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, Iğdır’da çeşmeler ve arabalar dondu. İlk defa böyle bir soğukla karşı karşıya kaldıklarını belirten Barış Görkem isimli vatandaş, "Biz bu kadar soğuk havayı ilk defa yaşıyoruz. Önceki yıllar kış mevsimi daha sıcak geçerdi. Bu yıl soğuk hava bizi olumsuz yönde etkiliyor. Araçlarımız ve çeşmelerimiz donuyor. Normalde Iğdır'a kış mevsiminde kar yağmazdı ama bu yıl çok kar yağışı oldu. Özellikle son günlerde etkili olan soğuklar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

Ercan Tunç