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Iğdır kara hasret kaldı

Yurt genelinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürürken, Iğdır şehir merkezine kar halen yağmadı.

Iğdır kara hasret kaldı

13 Ocak 2018 23:36

Kışın en sert geçtiği ocak ayının ortasında olunmasına rağmen Iğdır'da karın halen yağmaması, vatandaşları gün geçtikçe daha da tedirgin ediyor. Iğdır’a bu sene karın yağmamasının iyi olmadığına değinen Volkan Aydın isimli vatandaş, "Bu sene nedense Iğdır’a hiç kar yağmadı. Tabi ki Iğdır için kötü bir durum. Çünkü havaların böyle sıcak gitmesi ağaçların erkenden çiçek açmasına, daha sonra tekrar soğuması da erken açan çiçeklerin dökülmesine sebep olabilir. Karın bu sene Iğdır’a yağmaması hiç iyi bir şey değil, yağarsa daha iyi olur" dedi.

Halil Uçar isimli vatandaş ise, "Karın yağmaması iyi değil. Çünkü, havanın böyle gitmesi iyi olduğunu göstermiyor. Şuan Iğdır’da yaşayan insanların çoğu özellikle çocuklar hastadır. Hasta olması da bu havalardan dolayıdır. Kar yağsa çok iyi olur. Kar bu havayı temizliyor ve hastalıkları engelliyor. Tabi bizim en büyük beklentimiz karın yağmasıdır. İnşallah kar yağar" şeklinde konuştu.

Iğdır Valiliği binası üzerine yaptıkları yuvaları terk etmeyen leylekler de havaların sıcak olduğunu gösteriyor.

Ercan Tunç
 

 

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