Edinilen bilgiye göre, il dışında bulunan ve dün Iğdır’a dönen Rektör Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gece gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yılmaz’ın buradaki işlemlerinin devam ettiği öğretildi.