Yazılı bir açıklama yayınlayan Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, “Bugün üniversitemizde akademik ve idari personel olarak görev yapan 57 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişilerin sabahın erken saatlerinde evlerine gidilmiş, daha sonra da üniversitedeki bürolarında aramalar yapılmıştır. Bu 57 kişiden, 17’si hakkında üniversitemiz FETÖ/PYD ile bağlantılı olmaktan dolayı işlem başlatmış olup, bu 17 kişiden bazıları açığa alınmış, bazılarının soruşturmaları ise devam etmektedir. Ancak, 57 kişiden yaklaşık 40’ının FETÖ/PYD ile hiç alakası olmayan, darbe girişimine karşı olan, devletimizin ve milletimizin yanında olan kişilerdir. Bu nedenle bu gözaltılar FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak ve akim bırakmak için FETÖ/PYD ile alakası olmayan masum kişileri içine katarak yapılmış bir işlemdir. Bunun aynı zamanda FETÖ’nün B planı olabileceğini de düşünüyorum. FETÖ’nün B planı maalesef bugün Iğdır’da devreye konmuştur. Gözaltına alınanlar arasında üniversitemizde FETÖ soruşturmasını yapan FETÖ/PYD’nin hedefi olan Iğdır’da darbeye karşı demokrasi mitinglerinde konuşma yapan öğretim üyelerimiz de bulunmaktadır. Basında bana da ulaşılamadığı ve kayıp olduğum ifade edilmiştir. Bu ana kadar beni arayıp da ulaşamayan olmadı, rektörlükte görevimin başındayım” dedi.