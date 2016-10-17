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Iğdır Üniversitesi'nden açıklama

Iğdır Üniversitesi, öğretim elemanları hakkında çıkan iddiaları yalanladı.


17 Ekim 2016 13:24

Iğdır Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Çeşitli sosyal medya hesaplarında üniversitemizde görevli bir kısım öğretim elemanlarının aşura matemi programına katıldığı gerekçesiyle haklarında idari soruşturma başlattığına dair asılsız iddialara ilişkin olarak yapılan incelemede; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın 10-19 Ekim 2016 tarihleri arasında görevli/izinli olarak il dışında olduğu, konu hakkında sözlü veya yazılı herhangi bir talimatının olmadığı, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde bir kısım öğretim elamanlarının derse girmediği yönünde öğrencilerin şikâyetleri üzerine ilgili birim tarafından resen inceleme başlatıldığı, inceleme sonucunda haklarında inceleme başlatılan kişilerin aşura matemine katıldıkları gerekçesi ile derse girmedikleri ve işe gelmedikleri tespit edilmesi halinde konu ‘inanç özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilerek geçerli bir mazeret kabul edileceği, Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın özverili gayretleri ile kurulan ve Türkiye’de ilk ve tek olan Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezini (CAMER) kuran Iğdır Üniversitesi yönetiminin bir kısım personeline aşura matemi programına katıldı diye idari ceza verileceğini düşünmek ve bu konuda haber ve söylenti yaymak tek anlamıyla insafsızlıktır” denildi. 

Etiketler: açıklama, Iğdır Üniversitesi


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