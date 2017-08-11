Iğdır’da "Cami ve Çocuk Buluşması" programı

Iğdır Merkez Ulu Camide gerçekleşen programa Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, din görevlileri, kurs öğreticileri, kurs öğrencileri ve öğrenci velileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim ile başlayan program, öğrencilerin okumuş oldukları Namaz Sureleri, Bayrak Şiiri ve İl Müftüsü Cüneyt Kulaz’ın kaleme almış olduğu 15 Temmuz Destanı adlı şiirin okunması ile devam etti.

Her yıl okullar tatil olduktan sonra iki ay boyunca bütün camilerde ve Kur'an Kurslarında Kur’an eğitimi verdiklerini belirten Iğdır Müftüsü Cüneyt Kulaz, “Cami ve Çocuk Buluşması" programı, çocukların öğrendikleri bilgi ve becerilerini arkadaşları ve velileriyle paylaşmak amacıyla yapılmakta. Kur'an Kurslarında okuyan öğrencilerimizin camide böyle bir programa gelmeleri de caminin manevi havasını teneffüs etmek, caminin mimari ve kültürel değerini tanıtmaktadır. Öğrenciler, Din görevlisini, Camiyi ve velisini aynı ortamda görerek güven sağlamaktadır. İlimizde 5 bin 200 öğrencimiz yaz Kur'an Kurslarımızdan faydalanmaktadır. Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı, Vatan-Millet sevgisi, sağlık sorunları, erken yaşta evlilik, trafik kuralları, kaçak elektrik ve su kullanımı, devlet malına zarar vermemek gibi bazı konularda da bilgilendirilmektedir” dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, “Kur’an Kurslarında öğrendikleri bilgi ve eğitimin yanında Vatan, bayrak ve millet sevgisini her daim bilmeleri, ona göre hayatlarını, yaşamaları ve öğrendiklerini büyükleri ile paylaşmalarını dile getiren Vali Ünlü, öğrenci velileri ve öğreticilerine teşekkür ederek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Iğdır İl Müftülüğü tarafından yapılan yaz Kur’an kursları arasında Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışmasında dereceğe girenlerin ödülleri Iğdır Valisi Enver Ünlü ve İl Müftüsü Cüneyt Kulaz tarafından verildi.

Ercan Tunç