Araştırmacı-Yazar Coşkun Oluz, kitapların tüm uygarlıklara önderlik yaptığını ifade ederek, “Bizde bu düşünceden yola çıkarak beldemizde böyle bir kütüphane yapmaya karar verdik. Daha sonra sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattık. ‘Gelecek İçin Bir İyilik Yap’ isimli kampanyamız büyük ilgi gördü. Ülkemizin dört bir yanından kitaplar gelmeye başladı. Bu yoğun ilgiden dolayı kütüphaneyi büyütme ihtiyacı duyduk. Yapılan kampanya doğrultusunda 5 bine yakın kitap toplandı. Şu anda da 2 bin civarında kitap geldi, onları yerleştiriyoruz. Hz. İmam Hasan Camii beldenin merkezinde olduğu için burada bir potansiyel gördük. Merkezde bulunması nedeni ile insanlar namaz kılmak için genelde bu camiyi seçiyor. Cami imamıyla konuştuk ve kendisi de uygun gördü. Hatta bu konuda bize teşekkür etti. Böyle bir fırsat verdiği için bizde kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Aile hekimi olan ve aynı zamanda öykü kitapları yazan Dr. Mehmet Kum ise, “Gördüğünüz gibi şu anda bir caminin kütüphanesindeyiz. Yanılmıyorsam bu kütüphane Türkiye’de bir ilk. Arkadaşımız Coşkun Oluz, camimize böyle güzel bir kütüphane yaptı. Şu an elimde Atatürk’ün Fikir Fedaisi adlı Dr. Reşit Galip’in bir kitabı var. Bu kitabı burada gördüm ve çok mutlu oldum. A’dan Z’ye herkese hitap edebilecek çok değerli kitaplar var” diye konuştu.

Belde sakinlerinden Tahsin Tuna da, kütüphanenin kurulmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu kütüphaneyi kurmada yardımcı olan ve kitap bağışında bulunan Coşkun ve Mehmet Bey gibi arkadaşlara çok teşekkür ediyor ve memnuniyet duyuyoruz. Bizler açısından bu kitapları buraya koymaları çok iyi oldu. Camide namaz kıldıktan sonra gençlerimiz veya kendimiz bu kitaplardan alıp okuyoruz. Bazen eve bile götürüyoruz. Gerçekten burada halka sunulmuş böyle bir hizmeti görünce gururlandık” ifadelerini kullandı.

Ercan Tunç