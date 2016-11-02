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Iğdır’da eğitime kar engeli

Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 9 köy okulunda eğitime bir gün ara verilirken, 47 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Iğdırda eğitime kar engeli

02 Kasım 2016 14:28

Köylere taşımalı öğrenci götüren araçların köylere çıkamaması nedeniyle Iğdır Valiliğince merkeze bağlı dağ köylerindeki okullar bir gün tatil edildi.

Özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla valilik tarafından merkeze bağlı Kervansaray, Harmandöven, Pınarbaşı, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Kızılkule, Alibeyköy ve Gürpınar ilk ve ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.

Iğdır il merkezi ile Aralık ve Tuzluca ilçelerine bağlı 47 köy yolu ise yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı. 

Etiketler: ığdır, okullar tatil


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