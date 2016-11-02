Köylere taşımalı öğrenci götüren araçların köylere çıkamaması nedeniyle Iğdır Valiliğince merkeze bağlı dağ köylerindeki okullar bir gün tatil edildi.

Özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla valilik tarafından merkeze bağlı Kervansaray, Harmandöven, Pınarbaşı, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Kızılkule, Alibeyköy ve Gürpınar ilk ve ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.

Iğdır il merkezi ile Aralık ve Tuzluca ilçelerine bağlı 47 köy yolu ise yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı.