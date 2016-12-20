Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu’nun da katılımıyla yaklaşan yeni yıl nedeniyle gıda demetimi yapıldı. Denetimlerde işletmelerin temizliği ve gıdaların sağlıklı olup olmadığının kontrol edilmesinin yanı sıra işletme sahiplerinin de sıkıntı ve dertleri dinlenerek çözüm önerileri sunuldu. İl Müdürü Özkan Yolcu, denetimlerin sıkı tutulduğunu ve gereken ne varsa yapılacağını söyledi. Özkan Yolcu, “Müdürlüğümüzce yerel firmalara her türlü desteği sağlayacağımızı ve 7 gün 24 saat iletişime açık olduğumuzu bilmeliler. Iğdır’a özgü ürünlerin daha ön planda olmasını, yöresel ürünlerimizin kendi öz damak tadımıza uygun üretilmesi yönünde de beklentilerimizin olduğunu belirtmek isterim” dedi.