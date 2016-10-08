Diğer
Kategoriler

Iğdır’da korkunç olay!

Iğdır’da abisinin 16 yaşındaki baldızı ile aşk yaşayan 25 yaşındaki S.T., 8 aylık hamile olan S.K.’nın bebeğinin, yapılan iğne ile ölü doğmasını sağladı.

Iğdırda korkunç olay!

08 Ekim 2016 20:50

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da çay ocağı işleten 25 yaşındaki S.T., evlilik dışı doğacak bebekten kurtulmak için bir plan hazırladı. S,T. sevgilisi S.K. ile birlikte olmaya başladı. Bu birliktelikten hamile kalan S.K. durumu ablasına anlattı. Aylar geçtikçe karnı büyümeye devam eden S.K.’nın sevgilisi S.T. tıp teknikeri olan arkadaşı H.K.’dan yardım istedi. H.K. arkadaşı olan S.T.’yi ve hamile sevgilisi S.K.’yı Iğdır Devlet Hastanesi’nde hemşire olan eşi S.K. ile görüşmesini sağladı. S.T. ve sevgilisi S.K. hemşire S.K. ile görüşmeye gittiğinde, iğne yapıp bebeğin ölü doğmasını sağlayabileceğini, karşılığında ise 7 bin lira alacağını söyledi. Hemşire’nin bu teklifini kabul eden S.T. ve hamile sevgilisi S.K. hastaneye gitti. Hemşire S.K. 8 aylık hamile olan S.K’ya iğne yaparak düşük yapmasını sağladı. Hastane polisi, S.T.’nin ölü bebekle hastaneden çıkışını şüpheli görüp durumu Asayiş ekiplerine bildirdi. S.T., bebeği boş bir alanda gömmek isterken asayiş ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. S.T. sevgilisi S.K. ile birlikte para karşılığında 8 aylık hamile kadına düşük yaptıran hemşire S.K. ve hemşirenin eşi H.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.T. her şeyi itiraf etti. Şahıslar, Emniyet müdürlüğündeki ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: yasak aşk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!