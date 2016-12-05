Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde "Genç Çiftçi" projesi kapsamında 6 Cleveland cinsi büyükbaş düve alan İbrahim Suçin'in ineklerinden biri elinden kaçarak kayboldu. Yapılan aramalar sonucu hayvan, 2 gün sonra ilçenin dışında kurtlar tarafından parçalanmış olarak bulundu.

İbrahim Suçin, "Devletimizin bize sağladığı bu hibeden büyük mutluluk yaşarken, hayvanlarımdan bir tanesinin bu durumda olması son derece üzüntü verici. Yurt dışından gelen Cleveland cins düveler çok azgın ve yabani olduğu için yeni ortamlarına uyum sağlayamadığı için elimizden kaçtı. 2 gün aramalarımız sonucu ilçe dışında parçalanmış olarak bulduk. Daha sonra durumu Tuzluca İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdik. İlçe Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılarak rapor edildi. Daha sonra veteriner ekiplerin gözetiminde hayvan leşi belediye ekiplerince uygun bir yere gömüldü" dedi.

Faruk Türkan