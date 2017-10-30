Iğdır’da pamuk hasadı başladı

Doğu Anadolu’nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır Ovasında, 30 yıl sonra tekrar pamuğa dönüş yapılarak iyi sonuçlar alınması çiftçiler için sevindirici oldu.

Pamuk tarlalarında incelemelerde bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, hasat öncesi pamuk tarlalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çiftçilerin hasattan çok ümitli olduklarını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, “Pamuk ekiminin geçmiş yıllarda olduğu gibi yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. Iğdır eskisi gibi pamukla anılır hale getireceğiz. En uygun tohumu elde ederek tohum desteği ve sulama suyunda ki desteklerle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. İnanıyorum ki pamuk ekiminde daha ileri seviyelere yükseleceğiz. Çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

Ercan Tunç