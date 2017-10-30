Diğer
Kategoriler

Iğdır’da pamuk hasadı başladı

Iğdır’da yıllar sonra ekimine başlanan pamuğun hasadına başlandı.

Iğdırda pamuk hasadı başladı

30 Ekim 2017 13:40

Doğu Anadolu’nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır Ovasında, 30 yıl sonra tekrar pamuğa dönüş yapılarak iyi sonuçlar alınması çiftçiler için sevindirici oldu.

Pamuk tarlalarında incelemelerde bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, hasat öncesi pamuk tarlalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çiftçilerin hasattan çok ümitli olduklarını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, “Pamuk ekiminin geçmiş yıllarda olduğu gibi yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. Iğdır eskisi gibi pamukla anılır hale getireceğiz. En uygun tohumu elde ederek tohum desteği ve sulama suyunda ki desteklerle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. İnanıyorum ki pamuk ekiminde daha ileri seviyelere yükseleceğiz. Çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.  

Ercan Tunç

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç