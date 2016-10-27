Edinilen bilgiye göre, İbrahim Bozyel Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önüne bırakılan bayan çantası, bomba olma ihtimaline karşı polisi alarma geçirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, yolu çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanının özel kıyafet giyerek yaklaştığı şüpheli çantaya fünye yerleştirildi. Kontrollü şekilde patlatılan çantanın içi boş çıktı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, kapatılan yol ise yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

