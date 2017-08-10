Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Iğdır Merkez Emek Mahallesi Evren Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 04 DD 827 plakalı R. K. yönetimindeki araç sağ şeritten aniden çıkan ve hatalı şerit değiştiren M. M. isimli bisiklet süren çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralı Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abbas Can Aras - Ercan Tunç

IĞDIR İHA