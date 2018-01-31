Iğdır'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan Karakoyunlu istikametine seyir halinde olan 34 RB 3110 plakalı otomobil, aynı istikamete giden 08 K 6599 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden 112 ekipleri otomobil içinde sıkışan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer şahsın ise yaralı olduğunu gördü. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.