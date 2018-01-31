Diğer
Kategoriler

Iğdır'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Iğdırda trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

31 Ocak 2018 20:23

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan Karakoyunlu istikametine seyir halinde olan 34 RB 3110 plakalı otomobil, aynı istikamete giden 08 K 6599 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden 112 ekipleri otomobil içinde sıkışan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer şahsın ise yaralı olduğunu gördü. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: ığdır, trafik kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç