Iğdır’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Iğdır’ın Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içinde Azerbaycan uyruklu 5 kişinin bulunduğu Azeri plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada isimleri henüz tespit edilemeyen Nahcivan nüfusuna kayıtlı 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Ahmet Akbuğa

