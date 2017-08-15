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Iğdır’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Iğdır’da şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Iğdırda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

15 Ağustos 2017 11:18

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Iğdır’ın Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içinde Azerbaycan uyruklu 5 kişinin bulunduğu Azeri plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada isimleri henüz tespit edilemeyen Nahcivan nüfusuna kayıtlı 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Akbuğa
 

Etiketler: ığdır, trafik kazası


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